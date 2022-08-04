В Госдуме заявили о необходимости введения правового статуса для инфлюэнсеров

Фото: Пресс-служба Госдумы

Профессиональным блогерам-инфлюэнсерам необходимо дать правовой статус, который позволит запретить им рекламировать сомнительные товары и услуги. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в четверг, 4 августа.

Политик рассказал, что к нему обратилась подписчица после рекламы со стороны блогера. Он рекламировал магазин техники, где девушка попыталась купить смартфон. Она перевела деньги, однако злоумышленники перестали выходить на связь.

— Заявление в полицию написано, но учитывая, что подобные преступления сложно расследовались даже когда эта соцсеть не была заблокирована в РФ, у меня большие сомнения, что мошенников найдут и накажут, — сказал он.

Парламентарий добавил, что подобные ситуации говорят о необходимости прописать в законодательстве правовой статус профессиональных инфлюэнсеров. В своем Telegram-канале он отметил, что главное не допустить ошибки, как в законе о «реестре блогеров».

До этого заместитель главы фракции ЛДПР в Государственной думе Ярослав Нилов предложил ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму.