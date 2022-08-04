Депутат предложил ввести налоговый возврат для некоторых пенсионеров

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Заместитель главы фракции ЛДПР в Государственной думе Ярослав Нилов предложил ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 4 августа.

Он отметил, что пенсионеры, которые работают, имеют право на получение социального налогового возврата. Он устанавливается в размере 50 процентов суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но не более 25 тысяч рублей, сообщил депутат в Telegram-канале

Предполагается, что работающие пенсионеры будут подавать заявление по окончании налогового периода и получать возврат на банковский счет.

Отмечается, что законопроект направлен на улучшение материального положения работающих пенсионеров. Вступление в силу данного Федерального закона предполагается с 1 января 2023 года.