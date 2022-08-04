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Зарядные станции повышенной мощности для электромобилей появятся в Москве

Лейла Алиева
Город
Зарядные станции повышенной мощности для электромобилей появятся в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В Москве установят зарядные станции повышенной мощности на 60 киловатт для электромобилей. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Уточняется, что первую станцию уже протестировали на заводе «Парус Электро»

— В Москве работают уже 113 новых электрозарядных станций, одновременно они могут заряжать 177 машин. Еще несколько десятков станций сейчас подключаются, — отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, специалисты уже устанавливают в городе «быстрые» зарядки мощностью 50 киловатт, также в городе в ближайшее время появятся станции повышенной мощности на 60 киловатт. Благодаря этому время на подзарядку автомобиля сократится.

Кроме того, планируется увеличивать мощность станций, чтобы не нужно было постоянно утилизировать старые зарядки и менять их на новые, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что столичная компания, выпускающая зарядные станции для электромобилей, увеличила эффективность производства на 20 процентов.

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