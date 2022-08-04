Обвинение просит приговорить Грайнер к 9,5 года колонии
Обвинение просит приговорить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти с половиной годам. Об этом сообщвет РИА Новости в четверг, 4 августа.
В Химкинском суде идет слушание по делу баскетболистки, в отношении которой возбуждено уголовное дело о контрабанде гашишного масла, сообщили на сайте агентства.
В феврале 2022 года спортсменка прибыла в Москву из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево ее багаж осмотрели из-за подозрительной реакции полицейской собаки. В сумке у девушки обнаружили картриджи для вейпа, в которых, по данным следствия, находились наркотические вещества. Спортсменку арестовали 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков.
Обвиняемая признала свою вину 7 июля.
Бриттни Грайнер — профессиональная баскетболистка из США, член национаьной баскетбольной ассоциации. Девушка два раза брала золото Олимпиады в составе сборной своей страны по баскетболу.