Собянин осмотрел новые детский сад и школу в Орехово-Борисове Южном

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Ясеневая улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новые детский сад и школу в столичном районе Орехово-Борисово Южное в четверг, 4 августа.

— Большая просьба, чтобы уже к 1 сентября здесь (в детском саду — прим.«ВМ») дети были. Что касается школы — там, конечно, готовности такой нет, но я прошу все оставшиеся работы выполнить, чтобы после новогодних каникул дети пошли в школу, — отметил мэр.

Новый детский сад на улице Ясеневой рассчитан на 345 детей и начнет работать с 1 сентября этого года. При этом школа на 825 человек откроется в 2023 году.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, школа в Ясеневе готова на 98 процентов. При строительстве здания и оформлении интерьеров используются только безопасные материалы и отдано предпочтение природным цветам и фактурам.

В этот же день Собянин посетил центр «Московского долголетия» «Орехово», где в июне этого года завершился капитальный ремонт. Мэр отметил, что за три года удалось создать до 50 таких центров, а до конца года их число достигнет 70.