Москвичам показали книгу с уникальными фотографиями столицы 1930-1940 годов

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) презентовал книгу с избранными фотографиями столицы 1930-1940 годов. Об этом стало известно в четверг, 4 августа.

— Немногие знают, что в департаменте культурного наследия когда-то сформировались богатейшие фотофонды. По заказу нашей организации выполнялись работы по фотофиксации улиц, отдельных домов, деталей, — рассказала руководитель ведомства Алекей Емельянов.

Уточняется, что издание назвали «Избранные виды Москвы» и включает в себя такие разделы, как «Горожане», «Символы», «Детали», «Реставрация» и другие, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого столичный Главархив опубликовал редкие снимки на стекле первой половины XX века, которые передают атмосферу летнего досуга горожан того времени. Альбом «Куда несешься, лето?» появился на портале виртуального музея «Москва — с заботой об истории». Отмечается, что снимки являются фотодокументами на стеклянной подложке. Такие кадры ценны, поскольку техника их исполнения уже не используется. Снимки также интересны с точки зрения запечатленных на них событий.