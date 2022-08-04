Ozon: Вопрос о компенсации ущерба решается

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Ozon пока оценивает точный размер экономического ущерба от пожара, но существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности нет. Об этом сообщили в пресс-службе интернет-магазина в четверг, 4 августа.

— Вопрос о компенсации ущерба решается со страховыми компаниями. Застрахованы товары на складе, оборудование — мезонины, стеллажные системы, сортеры, погрузчики на общую сумму до 11 миллиардов рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ответственность компании в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц также застрахована на сумму один миллиард рублей. При этом интернет-магазин продолжает принимать товары от продавцов и доставлять заказы клиентам.

Так, свыше ста миллионов товаров доступны к заказу. Они размещены на логистических хабах в девяти регионах страны, а также на складах самих продавцов.

В среду, 3 августа, недалеко от Истры произошел пожар на складе интернет-магазина Ozon. Он начался с блока распределительного центра. Предварительно рассматривали среди причин вариант с поджогом. Площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров. От огня пострадали крыша и стены строения, образовались завалы.