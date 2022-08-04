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В Манеже состоялось награждение финалистов конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства»

Оксана Васильева
Город
В Манеже состоялось награждение финалистов конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства»
Фото: Пресс-служба мероприятия

4 августа на выставке ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов развития столицы «Город для каждого», которая проходит в Манеже, первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Дмитрий Стулов наградил финалистов конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».

По итогам голосования членов Городской конкурсной комиссии в финал вышли 38 проектов. На церемонии награждения Стулов отметил, что с каждым годом все сложнее становится оценивать работы номинантов, все заявленные проекты соответствуют высоким стандартам качества и достойны победы.

— На конкурс ежегодно поступает более ста заявок, и этот год не стал исключением: 107 проектов боролись за право стать лучшим проектом строительства и реставрации, завершенным в мегаполисе по итогам прошлого года. Вдвойне приятно, что вопреки пандемии, намеченные работы были выполнены в срок и Москва получила сотни новых уникальных объектов, в числе которых современные жилые кварталы, в том числе по программе реновации, объекты спорта, образования, здравоохранения, культуры, а также важные для жизнедеятельности города транспортные развязки, объекты метрополитена и железнодорожного транспорта, — подчеркнул Дмитрий Стулов.

Первый заместитель руководителя Департамента добавил, что награждение победителей традиционно пройдет в канун праздника Дня строителя 12 августа.

Напомним, ранее руководитель Департамента Сергей Левкин заявлял, что наравне с конкурсной комиссии победителей конкурса выбирают и москвичи на портале «Активный гражданин», официальном сайте конкурса moscowbestproject.ru, а также на выставке конкурсных проектов в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ. Результаты открытого общегородского голосования станут известны в день награждения победителей.

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