«Рейтинги хорошие»: Соседов осадил Шукшину

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Недавно в Сети разгорелся скандал после очередных заявлений актрисы Марии Шукшиной, которая выступила против шоу Сергея Соседова на НТВ «За гранью»

— Поскольку страусиная политика (не смотрю / не вижу/ не слышу) не про меня, я, конечно, остаться в стороне не могу. И у меня такой вопрос — для кого эти передачи? Молодежь как раз это не смотрит. Его смотрят 50 процентов зрелых людей, а в основном, пенсионеры. Это для них? Вряд ли… аудитория консервативная в целом. Поэтому напрашивается только один ответ! Эти передачи ни для кого! — заявила она.

В свою очередь Соседов заявил, что шоу обходит по популярности программу «Мужское/Женское» с Александром Гордоном и Юлией Барановской. По его словам, рейтинги у шоу хорошие. При этом если брать дневной рейтинг, то «За гранью» даже перекрывали программу Городна, передает «Экспресс газета».

Шукшина обвинила Соседова в пропаганде ЛГБТ-ценностей на телевидении. Также она высказалась и по поводу его ориентации, которую он не скрывает. Звезда подчеркнула, что такие программы и ведущие являются чьим-то заказом, поэтому их будут показывать в эфире пока заказчик не удовлетворит свои потребности.