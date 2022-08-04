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Собянин рассказал о застройке ЖК в Орехово-Борисове Южном

Евгений Белоусов
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Собянин рассказал о застройке ЖК в Орехово-Борисове Южном
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Ясеневая улица Карта всех событий

Чтобы вопрос детского образования не беспокоил новоселов Москвы, жилые кварталы всегда проектируются с объектами социальной инфраструктуры. Ярким примером тому служит застройка ЖК в Орехово-Борисове Южном. Об этом в четверг, 4 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Инвестор уже построил здесь детский сад. Здание современное, необычное по своей архитектуре — детям тут точно должно понравиться. Сад рассчитан на 345 малышей. В каждой группе — игровая, спальня, буфет, раздевалка и санузел, — рассказал мэр.

Также в ЖК построена школа на 825 учеников с качественными, современными местами для учебы, игр и общения школьников. По совам Собянина, материалы, которые используются в отделке, безопасные, а мебель — экологичная.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
2/4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
3/4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Кроме того, рядом с жилым комплексом откроется ФОК с бассейном, залами для разных видов тренировок, занятий с детьми, написал Собянин в своем Telegram-канале.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, школа в Орехово-Борисове Южном готова на 98 процентов. При строительстве здания и оформлении интерьеров используются только безопасные материалы и отдано предпочтение природным цветам и фактурам.

В этот же день Собянин посетил центр «Московского долголетия» «Орехово», где в июне этого года завершился капитальный ремонт. Мэр отметил, что за три года удалось создать до 50 таких центров, а до конца года их число достигнет 70.

Сергей Собянин Детские сады Район Ясенево Школы
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