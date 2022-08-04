Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Между тремя корпусами ИКБ № 1 началось устройство тротуара

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Между тремя корпусами ИКБ № 1 началось устройство тротуара
Фото: Департамент строительства города Москвы

«Между Северным, Центральным и Южным корпусами инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе началось устройство тротуарной плитки. В переходах между корпусами выполнили огнезащиту металлического листа пола. Кроме этого, приступили к установке фонарей вдоль Южного корпуса. Общий процент готовности комплекса составляет 76 процентов. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новый лечебный блок возводят на месте устаревших зданий, которые уже физически и морально устарели. В новом комплексе будет три корпуса общей площадью 96,5 тысячи квадратных метров. Их объединят подземным пространством и надземными переходами на уровне второго этажа, чтобы пациенты и врачи могли перемещаться по больнице, не выходя на улицу.

В клинике оборудуют 546 одноместных мельцеровских боксов. Их использование — стандарт современных инфекционных клиник. Такие боксы обеспечивают надежную изоляцию пациентов, поступающих в стационар с разными инфекциями, тем самым защищая от внутрибольничного перекрестного распространения болезней.

В лечебно-диагностическом комплексе разместятся лечебная, диагностическая, хирургическая, акушерско-гинекологическая службы с возможностью проведения стационарного лечения, патологоанатомическая служба, блок помещений учебных кафедр, а также административные помещения.

В лечебном учреждении установят современную медицинскую технику: аппараты КТ, МРТ, УЗИ, дефибрилляторы и другие приборы. С помощью нее врачи смогут проводить диагностику и лечение практически любых инфекционных заболеваний, не прибегая к транспортировке пациентов в другие стационары.

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение сконцентрировать и здесь построить мощные корпуса инфекционной больницы, которые в целом образуют комплекс, где будет проводиться лечение всех видов инфекционных болезней. Это будет крупнейший в России комплекс, в пять раз больше того, что здесь располагался раньше. И, конечно, он будет оснащен самым современным диагностическим, лабораторным и операционным оборудованием», — также добавил Рафик Загрутдинов.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Все мнения
О проекте