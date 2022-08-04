Между тремя корпусами ИКБ № 1 началось устройство тротуара

Фото: Департамент строительства города Москвы

«Между Северным, Центральным и Южным корпусами инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе началось устройство тротуарной плитки. В переходах между корпусами выполнили огнезащиту металлического листа пола. Кроме этого, приступили к установке фонарей вдоль Южного корпуса. Общий процент готовности комплекса составляет 76 процентов. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новый лечебный блок возводят на месте устаревших зданий, которые уже физически и морально устарели. В новом комплексе будет три корпуса общей площадью 96,5 тысячи квадратных метров. Их объединят подземным пространством и надземными переходами на уровне второго этажа, чтобы пациенты и врачи могли перемещаться по больнице, не выходя на улицу.

В клинике оборудуют 546 одноместных мельцеровских боксов. Их использование — стандарт современных инфекционных клиник. Такие боксы обеспечивают надежную изоляцию пациентов, поступающих в стационар с разными инфекциями, тем самым защищая от внутрибольничного перекрестного распространения болезней.

В лечебно-диагностическом комплексе разместятся лечебная, диагностическая, хирургическая, акушерско-гинекологическая службы с возможностью проведения стационарного лечения, патологоанатомическая служба, блок помещений учебных кафедр, а также административные помещения.

В лечебном учреждении установят современную медицинскую технику: аппараты КТ, МРТ, УЗИ, дефибрилляторы и другие приборы. С помощью нее врачи смогут проводить диагностику и лечение практически любых инфекционных заболеваний, не прибегая к транспортировке пациентов в другие стационары.

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение сконцентрировать и здесь построить мощные корпуса инфекционной больницы, которые в целом образуют комплекс, где будет проводиться лечение всех видов инфекционных болезней. Это будет крупнейший в России комплекс, в пять раз больше того, что здесь располагался раньше. И, конечно, он будет оснащен самым современным диагностическим, лабораторным и операционным оборудованием», — также добавил Рафик Загрутдинов.