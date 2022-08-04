Минюст РФ предложил отменить уголовное наказание за бизнес без регистрации

Фото: minjust.gov.ru

Министерство юстиции России предложило исключить из Уголовного кодекса три «экономические» стати, а также освободить от уголовного наказания предпринимателей, занимающийся бизнесом без регистрации. Соответсвующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке ведомства уточнили, что речь идет о статьях 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимостью), 170.2 (внесение ложных сведений в межевой план) и 185.1 (злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах).

Также Минюст считает целесообразным освободить отечественный бизнес от уголовного наказания за предпринимательство без регистрации и в 1,5 раза увеличить максимальный размер ущерба для привлечения к ответственности по статье УК о мошенничестве.

Законопроект направлен на либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства за экономические преступления, уточняется в документе.

До этого Министерство юстиции подготовило две методички, где судьям объясняется разница о «публичном распространении заведомо ложной информации» и «дискредитации» российской армии.