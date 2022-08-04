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«Тебе и здесь не рады. Прости»: Приходько осудила Лободу из-за выступлений в России

Лейла Алиева
Общество
«Тебе и здесь не рады. Прости»: Приходько осудила Лободу из-за выступлений в России
Фото: vk/anastasiyaprykhodko

Певица Анастасия Приходько осудила коллег, которые резко ополчились против России, в частности Светлану Лободу.

По ее словам, певица относится к тем украинским артистам, которые получили большие гонорары за выступления в России теперь забыли об этом.

— Светлана Лобода продолжила работать в России после 2014 года, но 24 февраля, наконец, осознала, а точнее через месяц после начала, что несколько лет своей жизни потратила не на тех людей и не на ту страну. А я тебе говорила: «Света, уезжай домой, пока не поздно!» Но ведь: «Нет, Настя же «неудачница», как выражается твоя бывшая. Послушала бы тогда меня, было бы по-другому! Но! Украина — это для сильных. Тебе и здесь не рады. Прости, — заявила Приходько.

В свою очередь Лобода никак не комментирует выпады коллег в свою сторону, передает StarHit.

В середине июля украинская артистка Светлана Лобода отреагировала на слухи о проплаченном романе с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Так, продюсер Кирилл Чибисов утверждает, что рок-музыкант Линдеманн получал денежное вознаграждение в размере 150 тысяч долларов (почти девять миллионов рублей) за каждую встречу с украинской певицей.

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