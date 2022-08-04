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Служба занятости проведет тренинги для самозанятых в Москве

Лейла Алиева
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Служба занятости проведет тренинги для самозанятых в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специализированный центр занятости «Моя карьера» в августе проведет тренинги для самозанятых. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 4 августа.

— Число москвичей, которые задумываются об открытии своего дела, постоянно растет. С 2019 года в центр обратилось более 36 тысяч горожан, заинтересованных в получении дополнительных знаний в области предпринимательства и самозанятости. Мы предлагаем комплекс обучающих мероприятий и индивидуальные консультации экспертов, — рассказала заместитель директора центра «Моя карьера» Ольга Лотванова.

Так, 8 августа в 10:00 пройдет тренинг «Воронка продаж» для тех, кто открыл свое дело, но испытывает трудности с реализацией товаров или услуг. А в 14:00 участники научатся определять своего клиента и формировать для него ценностное предложение, рассказывать потребителю преимущества своих услуг и увеличивать продажи.

Тренинг «SMM для бизнеса» состоится 22 августа в 10:00. На занятии москвичи познакомятся с основным функционалом и особенностями площадок, а также узнают, как формировать контент-план, формулировать цели и задачи. Для участия потребуется предварительная регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, центр занятости пригласил на бесплатные тренинги и вебинары для начинающих предпринимателей. Уточняется, что за последние полгода тренинги и семинары центра посетили на 60 процентов больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.

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