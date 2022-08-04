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Терапевт Бойко дала рекомендации, как пережить жару в городе

Анастасия Колоскова

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Терапевт Бойко дала рекомендации, как пережить жару в городе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жара особенно опасна пациентам с заболеваниями сердца и органов дыхания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-терапевт Ирина Бойко и рассказала о способах защиты в знойную погоду.

Она отметила, что организм человека испытывает дополнительную нагрузку в условиях высокой температуры воздуха. Специалист порекомендовала людям, у которых есть проблемы с сердцем, бывать на улице в жару как можно реже. Особенно это касается периода наибольшей активности солнца — с 12:00 до 16:00. Также, по словам врача, не стоит в такие дни проявлять физическую активность.

Бойко не рекомендует использовать для утоления жажды ледяную воду, особенно людям, страдающим бронхиальной астмой, пневмонией и бронхитом. Она также напомнила о риске подхватить простуду при нахождении в течение долгого времени под работающим кондиционером.

Для утоления жажды терапевт посоветовала пить прохладную воду небольшими глотками, а также добавить в рацион овощи и фрукты, которые дадут организму необходимую жидкость.

— А вот газированными напитками злоупотреблять не стоит. Они не утоляют жажду. Скорее, напротив, вам захочется пить еще больше, — отметила эксперт.

Кроме того, врач предупредила об опасности получения солнечного удара, симптомами которого являются головная боль, головокружение, повышенная температура и тошнота. В этом случае необходимо как можно быстрее перебраться в тень и охладить организм. Для этого можно включить вентилятор, приложить к голове лед и пить как можно больше жидкости, пояснила Бойко.

При получении солнечных ожогов терапевт порекомендовала увлажнить поврежденный участок кожи пантенолом, прикрыть его тканью и обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, врач напомнила о необходимости ношения в жару головных уборов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в субботу в Москве ожидается заключительная в этом сезоне волна 30-градусной жары.

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