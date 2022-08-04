Последняя волна 30-градусной жары накроет столицу в субботу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В субботу в Москве ожидается заключительная в этом сезоне волна 30-градусной жары. Об этом в четверг, 4 августа, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Финал текущей недели в Центральной России ознаменуется заключительной в этом сезоне волной 30-градусной жары. В пятницу погожий антициклон позволит воздуху прогреться до +27…+32, а на пик, в условиях солнечной и сухой погоды, аномальная жара выйдет в субботу, когда в регионе показания термометров повысятся до +28…+33, в Москве будет +30…+32, что на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы августа, — отметил синоптик.

По его словам, настолько высокая температура в этот день случается крайне редко. Тишковец уточнил, что в прошлом столетии на метеостанции ВДНХ столбики термометров ни разу не преодолели отметку в +30 градусов.

А в 21 веке это случалось лишь в 2010 году (+37,6 градуса) и в 2014 году (+30,4), пояснил Тишковец в своем Telegram-канале.

До этого Тишковец рассказал, что купальный сезон в столичном регионе может продлиться до 20 августа.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что первая неделя августа будет сопровождаться плавным повышением температуры, а уже в конце недели тридцатиградусная жара вернется в город. По его словам, дождевые тучи обойдут столицу стороной. Все циклоны, ложбины и фронтальные разделы будут тормозить на западе или на юге от Москвы. Дожди могут зацепить Серпухов, но дальше не пойдут.