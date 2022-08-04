Роспотребнадзор запретил москвичам купаться в зоне отдыха «Тропарево»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Академика Виноградова, 12 Карта всех событий

Жителям столицы запретили купаться в зоне отдыха «Тропарево» на юго-западе Москвы столицы из-за неудовлетворительного качества воды. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе московского управления Роспотребнадзора.

— В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям закрыта зона отдыха «Тропарево» (ЮЗАО). Купание в водоемах запрещено, установлены знаки о запрете купания, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в городе для купания доступны семь зон отдыха: «Путяевский пруд №1» (ВАО), «Серебряный Бор -2» (СЗАО), «Серебряный Бор - 3» (СЗАО), «Большой городской пруд» (ЗелАО), «Школьное озеро» (ЗелАО), «Озеро Черное» (ЗелАО), «Озеро Мещерское» (ЗАО), уточнили в ведомстве.

Неделей ранее москвичам запретили купаться в зоне отдыха «Левобережье» на севере столицы также из-за неудовлетворительного качества воды.

В Москве наступили жаркие дни, и многие горожане, дабы охладиться, устраивают заплывы в водоемах. Однако в желании освежиться они часто выбирают источники, где купание запрещено. «Вечерняя Москва» узнала, какое наказание может грозить за водные развлечения в неположенном месте.