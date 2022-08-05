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Художник публично пишет картину про Княжну Ольгу в столичном Музее Победы

Егор Провоторов
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Художник публично пишет картину про Княжну Ольгу в столичном Музее Победы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В четверг, 4 августа, в Музее Победы художник Григорий Гукасов приступил к работе над завершением монументального полотна «Княгиня Ольга». Незаконченная работа была представлена на художественной выставке «Мы от рода русского», которая открыла свои двери 13 июля.

Полотно посвящено первой женщине, которая правила на Руси. В основу картины лег один из эпизодов, описанных в «Повести временных лет». Зрители смогли увидеть княжеский двор, свиту Ольги и посланников древлян, которых сбросили в глубокую яму в их же собственной ладье.

На глазах публики родилось большое историческое полотно, которое позволяет увидеть специалиста за творческим процессом. Работа над картиной продолжится до 16 августа. Помимо этого, в следующий понедельник, 8 августа, художник проведет мастер-класс для представителей клуба «Лето Побед».

Всего на вышеуказанной выставке в Музее Победы представлено более 40 полотен и эскизов, повествующих об одиннадцати веках истории Отечества.

В минувший вторник, 2 марта, выставка «Созвездие Загорянки», посвященная личному архитектору Сталина Мирону Мержанову и его брату — специальному военному корреспонденту газеты «Правда» Мартыну Мержанову, — открылась в Музее Победы.

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