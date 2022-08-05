Впервые в истории в Великобритании пересохли истоки Темзы

Фото: Unsplash

Истоки британской реки Темзы впервые в своей истории пересохли в результате засухи, которая была вызвана аномально жаркой погодой, сообщают в четверг, 4 августа, британские журналисты.

Директор по научной работе в экологической организации Rivers Trust Роб Коллинз рассказал The Guardian, что в графстве Глостершир истоки водоема пересохли и слабый поток теперь едва различим на расстоянии более восьми километров вниз по течению.

В прошлом месяце островное государство столкнулось с аномально высокими температурами. 19 июля воздух прогрелся до 40,3 градуса, этот показатель побил предыдущий рекорд, пишет РИА Новости.

Накануне метеорологи сообщили, что сухая и жаркая погода не намерена отступать: на грядущей неделе будет мало дождей, а температура будет подниматься до 35 градусов выше нуля.

В минувший четверг, 4 августа, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился информацией о том, что в субботу в столичном регионе ожидается заключительная в текущем сезоне волна 30-градусной жары.