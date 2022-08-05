Зеленский потребовал от ЕС поскорее перевести обещанный транш на 8 млн евро

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Европейский союз искусственно задерживает отправку на Украину микрофинансовой помощи, считает президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, речь сейчас идет о сумме порядка 8 миллиардов евро.

Политик обратился к европейским коллегам со словами о том, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма» местных пенсионеров, переселенцев, учителей и других людей, которые зависят от бюджетных выплат.

— Такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это либо преступление, либо ошибка, — заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что сейчас сложно определить, какое объяснение проблем с траншем финансовой помощи будет хуже для Киева на фоне продолжения кризиса. При этом он также указал, что конкретно одно из государств Евросоюза блокирует выделение средств, пишет Газета.ру.

Накануне политолог Сергей Марков заявил, что Зеленский намерен убедить председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в агрессии Москвы в отношении Киева, однако Пекин не заинтересован в негативных обсуждениях своего основного союзника.