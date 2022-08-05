В Херсоне обезвредили украинских диверсантов

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Российские силовые структуры смогли обезвредить в Херсоне «спящую ячейку» диверсантов из украинской территориальной обороны, ее члены, включая двух командиров, были задержаны, сообщил журналистам собеседник из ряда силовиков.

Всего было выявлено 16 членов группы, установлены их паспортные данные, места проживания, в том числе — командира отделения и командира взвода. У диверсантов были изъяты автоматы Калашникова с патронами, карабины и ружья, штык-ножи, гранаты, а также списки представителей территориальной обороны, методички по проведению диверсий на объектах харьковской инфраструктуры.

— Кроме того, установлен адрес, по которому проводились конспиративные встречи членов – в одном из турагентств, — рассказал РИА Новости источник.

Сообщается, что перед теробороной ставилась задача удержать российских военных как можно дальше от городских объектов. Однако после входа ВС РФ на территорию региона участники этих подразделений были распущены командованием «до особого распоряжения».

Накануне появилась информация, что глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо временно ушел с поста по состоянию здоровья.