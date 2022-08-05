Глава администрации Херсонской области временно ушел с поста по состоянию здоровья

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Руководитель администрации Херсонской области Владимир Сальдо в четверг ,4 августа, сообщил, что по настоянию врачей пройдет медицинское обследование, его обязанности временно будет исполнять председатель регионального правительства Сергей Елисеев.

Согласно заявлению чиновника, на проведении процедур настаивал глава областного Минздрава, который обеспокоился внешним видом Сальдо. После отказа от медосмотра, министр привел его к докторам, настоявшим на немедленной госпитализации.

— Обсудив это с коллегами, решил согласиться с предложениями врачей, — написал Сальдо на своем канале в Telegram.

Накануне шведский телеканал SVT извинился перед своими телезрителями за «неправильный» репортаж об Украине, где жители Херсона плакали от радости, получив российский паспорт. Среди аудитории разразился большой скандал, который был вызван этим сюжетом. Зрители посчитали его «дышащим российской пропагандой».

30 июля сообщалось, что жители Харьковской области начнут получать паспорта РФ уже в августе текущего года.