Шведский телеканал извинился за «неправильный» репортаж о жителях Херсона

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Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за «неправильный» репортаж об Украине, где жители Херсона плакали от радости, получив российский паспорт.

Среди зрителей разразился скандал, который был вызван этим сюжетом. Аудитория посчитала его «дышащим российской пропагандой». В выпуске программы «Репортаж», который вышел 28 июля, жители Херсона плакали от радости, получив паспорт России, и под звуки гимна присягали на верность РФ.

После этого на авторов сюжета стали поступать многочисленные жалобы. Ко вторнику, 2 августа, Наблюдательный совет по радио и телевидению получил всего 47 жалоб на телеканал. В ответ на это телекомпания сообщила, что использовала кадры, которые были сняты агентством Reuters.

— Эти кадры сняла съемочная группа Reuters. По их данным, корреспонденты работали беспрепятственно и снимали все, что хотели — без жесткого контроля со стороны российских военных, — заявило руководство SVT.

Телеканал добавил, что «нужно было дать зрителям побольше контекста», передает портал Dagens Media.

30 июля сообщалось, что жители Харьковской области начнут получать паспорта РФ уже в августе текущего года. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.