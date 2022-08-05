Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россиянам рассказали об ответственности за купание в запрещенных для этого местах

Егор Провоторов
Общество
Россиянам рассказали об ответственности за купание в запрещенных для этого местах
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Каждый в жаркую погоду норовит нырнуть в ближайший водоем, и многие россияне делают это даже там, где нет для этого условий. При этом наличие на берегу знака «Купаться запрещено» означает реальную опасность для жизни и здоровья тех, кто нарушит этот запрет, пояснил журналистам начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Сергей Солодкий.

Специалист предостерег от купания в водоемах с сильными течениями, водоворотами или водорослями, в которых можно запутаться. Берег также может быть усыпан осколками стекла, а вода — не соответствовать нормам качества. Также в реку или озеро могут сбрасывать сточные воды, пишет агентство «Прайм».

Купание в неположенном месте, по словам Солодкого, регулируется региональными нормами, а ответственность за это предусмотрена в виде штрафа. К примеру, в Москве его размер составляет от 2 до 2,5 тысячи рублей.

Накануне Роспотребнадзор запретил жителям столицы купаться в зоне отдыха «Тропарево» на юго-западе Москвы из-за неудовлетворительного качества воды.

Неделей ранее москвичам запретили купаться в зоне отдыха «Левобережье» на севере столицы также из-за неудовлетворительного качества воды.

рекомендации россиянам купание Купальный сезон Запреты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Все мнения
О проекте