Россиянам рассказали об ответственности за купание в запрещенных для этого местах

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Каждый в жаркую погоду норовит нырнуть в ближайший водоем, и многие россияне делают это даже там, где нет для этого условий. При этом наличие на берегу знака «Купаться запрещено» означает реальную опасность для жизни и здоровья тех, кто нарушит этот запрет, пояснил журналистам начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Сергей Солодкий.

Специалист предостерег от купания в водоемах с сильными течениями, водоворотами или водорослями, в которых можно запутаться. Берег также может быть усыпан осколками стекла, а вода — не соответствовать нормам качества. Также в реку или озеро могут сбрасывать сточные воды, пишет агентство «Прайм».

Купание в неположенном месте, по словам Солодкого, регулируется региональными нормами, а ответственность за это предусмотрена в виде штрафа. К примеру, в Москве его размер составляет от 2 до 2,5 тысячи рублей.

Накануне Роспотребнадзор запретил жителям столицы купаться в зоне отдыха «Тропарево» на юго-западе Москвы из-за неудовлетворительного качества воды.

Неделей ранее москвичам запретили купаться в зоне отдыха «Левобережье» на севере столицы также из-за неудовлетворительного качества воды.