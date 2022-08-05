Кристина Асмус рассказала о несоответствии ее жизни с персонажами, которых играет

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Подписчики российской актрисы Кристины Асмус часто проводят параллели между реальной жизнью артистки и ее персонажа из сериала «Люся». Некоторые выразили мнение, что на экране ей не приходится играть, а она на самом деле эпатажная, развязная и вульгарная. В четверг, 4 августа, знаменитость рассказала о своем отношении к таким комментариям.

— Вы знаете, это комплимент. Такой же, как после фильма «Текст», когда все думали, что все было по-настоящему. Значит, мы правдоподобно сыграли, а для артиста это одна из основных задач, — объяснила актриса.

Асмус подчеркнула, что имеет абсолютно противоположный образ жизни и в отличие от своей героини не употребляет спиртное и тем более запрещенные вещества, пишет «Пятый канал». Она рассказала об отсутствии секса с малознакомыми мужчинами, а также ненависти к каблукам и платьям. Артистка является приверженицей естественной красоты.

В начале мая поклонники актрисы обратили внимание, как ее дочь становится все более похожей на своего отца. Они отметили, что у девочки и Гарика Харламова просто одно лицо.