WP рассказал о расколе между мэрами городов Украины и офисом Зеленского

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На Украине в последнее время разгораются политические разногласия между федеральными и региональными властями, сообщает в четверг, 4 августа, американское издание The Washington Post.

Мэры крупных населенных пунктов, в частности, Днепра, считают, что официальный Киев в лице Владимира Зеленского и его окружения отодвигает регионы на задний план, чтобы сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить тем самым возможных политических противников, говорится в материале.

Помимо этого, на Украине растет беспокойство тем, что официальный Киев готов отказаться от обещаний и планов по «децентрализации власти». Региональные политики кроме того недовольны появлением военных администраций, которым даются полномочия, существенно превосходящие права и возможности гражданских органов власти, пишет РИА Новости.

Накануне Зеленский заявил, что Европейский союз искусственно задерживает отправку на Украину микрофинансовой помощи в размере около 8 миллиардов евро.