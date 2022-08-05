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Правительство Японии призвало компании дать согласие на участие в «Сахалине-2»

Полина Долганова
В мире
Правительство Японии призвало компании дать согласие на участие в «Сахалине-2»
Фото: Pixabay

Японское правительство попросило компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

По его словам, проект имеет особую значимость для стабильного обеспечения страны энергией.

— Я встречался с директором Mitsui&Co и попросил его положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта — российской компании, — цитирует министра РИА Новости.

30 июля Япония сообщила США о намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2», после того как РФ решила сделать оператором российскую компанию. Коити Хагиуда добавил, что Вашингтон призывает Токио выйти из проекта.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал «Вечерней Москве», что переход прав на нефтегазовый проект «Сахалин-2» к России может лишить Японию части потребляемого газа. В этом случае японцы будут вынуждены покупать его по более высокой цене, однако этот сценарий может не состояться, если страны придут к договоренностям.

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