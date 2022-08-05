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Юрист Крохин разъяснил, в каких случаях нужно платить налог при продаже квартиры

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Юрист Крохин разъяснил, в каких случаях нужно платить налог при продаже квартиры
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Квартира, которая находится в собственности менее пяти лет, будет облагаться налогом при продаже. Однако даже в этом случае налог нужно платить не всегда. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

По словам специалиста, подоходный налог с продажи квартиры платится только в некоторых случаях.

— Если у вас квартира в собственности больше пяти лет, то вы не платите налог. Если срок продажи наступает раньше, то вы обязаны заплатить подоходный налог 13 процентов. Этот налог платится с разницы между стоимостью покупки и стоимостью продажи, — пояснил эксперт.

Специалист уточнил, что если человек не является налоговым резидентом Российской Федерации и проживает в России меньше 180 дней в году, ставка налога составит 30 процентов.

В некоторых случаях сумму налога можно уменьшить, подчеркнул юрист.

— Например, когда люди приватизируют или у них есть доли, применяется льготный расчет. Если человек имел долю, а потом выкупил ее и продает целую квартиру, то в этом случае пять лет считаются с момента получения первой доли. Или если вы купили квартиру, продали в течение года-двух и участвовали в каких-то обменных операциях, улучшали жилищные условия, то можно снизить налогооблагаемую базу за счет понесенных на приобретение недвижимости расходов. Если вы официально купили за одну сумму и потом продали, можно уменьшить налогооблагаемую базу на сумму расходов, — заключил Крохин.

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