Кулинарные шоу на офирах и печах пройдут на площадках фестиваля «Московское варенье»

Россия, Москва, Гольяновский пруд Карта всех событий

На окружных площадках фестиваля «Московское варенье» 5, 6 и 7 августа проведут 90 кулинарных шоу на офирах и печах. Об этом сообщили в пресс-службе «Московских сезонов» в четверг, 4 августа.

Увидеть яркие и познавательные кулинарные шоу можно будет на 18 фестивальных площадках. Москвичи смогут узнать, как приготовить оригинальные блюда на офирах (дровяных грилях, которые сконструированы как очаг для костра) и печах.

Так, в скверах у Гольяновского пруда, на бульварах Ореховом и Дмитрия Донского и у метро «Некрасовка», а также на Митинской улице 5 августа в 18:00 повара продемонстрируют, как готовить праздничный плов с изюмом и курагой по рецепту из Татарстана. 6 августа в 13:00 гости фестиваля смогут узнать, как варить традиционный краснодарский борщ с жареными карасями, а в 15:00 — густое варенье из винограда. В 13:00 7 августа можно будет ознакомиться с рецептом сочного шашлыка из баранины с летними овощами и соусом сацебели, а в 15:00 — с рецептом варенья из алычи с ежевикой.

На площади Славы в Кузьминках, улицах Хачатуряна, Матвеевской и Профсоюзной, а также на Коптевском бульваре 5 августа в 18 часов повара приготовят праздничный плов, 6 августа в 13:00 — сварят кубанский борщ на карасях, а в 15:00 — грушевое варенье с кардамоном на хрустящий тостах по рецептам Карачаево-Черкесской республики. 7 августа на указанных площадках в 13:00 пройдет мастер-класс по приготовлению куриных бедер с дальневосточным соусом и спелой дыней, в 15:00 — мятного варенья с яблоками, запеченными на огне, и тающими во рту блинчиками.

На улицах Городецкой, Перерве, Адмирала Руднева, на пересечении улиц Юровской и Соколово-Мещерской, а также в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда 5 августа в 18:00 также раскроют секрет праздничного плова из Татарстана, 6 августа в 13:00 — борща с карасями, а в 15:00 — варенья из кабачков и лимонов от специалистов из Саратовской области. 7 августа в 13:00 гости смогут узнать, как приготовить сочную шаурму с добавлением карельского ягодного соуса и свежих овощей, а в 15:00 — дагестанского варенья из сладких и острых перцев.

На улицах Святоозерской, Ключевой и Теплый Стан в 18:00 5 августа посетители узнают тайны легендарной гурьевской каши с медом, орехами и сухофруктами. 6 августа в 13:00 пройдет мастер-класс по приготовлению сибирских шанежек — сладких пирожков с черемуховой мукой и ягодами, в 15:00 — варенья из вишни с апельсином. 7 августа в 13:00 повар приготовит иркутский пирог с перепелиными яйцами, а в 15:00 — с тульским яблочным вареньем и цветочков липы.

Кроме того, с 5 по 7 августа в столице в рамках фестиваля «Московское варенье» пройдет Fashion-маркет.