Участок бывшей промзоны на Волгоградском проспекте будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы»

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

В рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы» будет реорганизован участок бывшей промзоны на Волгоградском проспекте. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Комплексному развитию подлежит участок бывшей промзоны площадью 31,3 гектара, расположенный между Волгоградским проспектом и Третьим транспортным кольцом. Новый индустриальный квартал будет находиться напротив выхода со станции метро «Волгоградский проспект», — рассказал он.

По его словам, вложения в реорганизацию территории составят почти 50,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от новых производств и общественной застройки — почти 2,5 миллиарда рублей. В будущем на месте бывшей промзоны появятся почти 6,4 тысячи новых рабочих мест.

Уточняется, что на сегодняшний день территория используется неэффективно, на участке преимущественно расположены склады. Реорганизацию смогут провести собственники, сам город или инвестор, который может быть привлечен по результатам торгов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, по опубликованному проекту решения планируется возвести почти 450 тысяч квадратных метров недвижимости.

Гаман добавил также, что всю территорию займут общественные объекты, высокотехнологичные предприятия легкой, фармацевтической, пищевой, строительной и других отраслей промышленности.

2 августа на Московском урбанистическом форуме прошло открытие интерактивной экспозиции проекта «Индустриальные кварталы». На интерактивном стенде для посетителей доступны несколько активностей: видеоролики и аудиовыставка, интерактивные игры и мастер-классы.

Помимо этого, горожане смогут посмотреть видеоролики о проекте «Индустриальные кварталы», его целях и развитии, а также о заброшенных и неэффективно используемых промзонах, которые будут преобразованы в ближайшие годы.