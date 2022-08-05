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Собянин рассказал о развитии Вешняков и Перова по программе «Мой район»

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о развитии Вешняков и Перова по программе «Мой район»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Юности, 5 Карта всех событий

На территории районов Перово и Вешянки реализуется уникальная программа правительства города «Мой район». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 5 августа.

— В этих районах было много устаревшей, ветхой, полузаброшенной инфраструктуры, которая вместо того, чтобы приносить пользу местным жителям, только уродовала облик города. К примеру, в этом году в Перово завершат реконструкцию спортивного центра «Авангард», который не знал ремонта с момента постройки в 1954 году, — рассказал он.

Кроме того, в усадьбе «Кусково» на территории Перово специалисты восстановили цветники, дорожки, газоны, аллею игр, а также отреставрировали уникальный павильон «Грот» и другие памятники архитектуры. Также в лесопарке Кусково в настоящее время проводится реабилитацией семи прудов, которые обме­лели и затя­нулись илом, а их берега покрылись сорной раститель­ностью. На территории также высадят более восьми тысяч деревьев и кустарников, разобьют газоны и цветники.

В рамках решения транспортных проблем в 2019-2020 годах была построена Некрасовская линия метро. При этом скоро в распоряжении жителей будет 31 станция нового БКЛ метро. Главную роль в улучшении транспорта играет строительства Московского скоростного диаметра (МСД), объединяющего Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Так, от Косинской развязки МКАД до Ярославского шоссе теперь можно доехать без светофоров и пробок минут за 15.

Реабилитацию лесопарка «Кусково» завершат ко Дню города, который в этом году отмечается 10–11 сентября. По словам Собянина, специалисты приведут в порядок памятники, семь прудов, проведут озеленение, а также отреставрируют стадион «Фрезер».

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