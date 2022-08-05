Новая стоянка появилась на месте незаконной парковки в Южном Медведкове

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Россия, Москва, Заповедная улица, 20А Карта всех событий

Специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили незаконную закрытую парковку на северо-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

— Участок площадью 350 квадратных метров был обнесен забором, при въезде действовала пропускная система. Специалисты Госинспекции по недвижимости установили, что земельно-правовыми отношениями этот участок не обременен и использовался незаконно, — рассказал он.

По словам Боброва, возведенная парковка ограничивала доступ на территорию общего пользования. Вскоре ограждения и будка были демонтированы. Теперь освободившееся место используется горожанами для свободной парковки автомобилей. Уточняется, что площадка вмещает примерно 30 машин.

До этого в столичном Дептрансе сообщили, что в июле этого года в Москве обустроили еще 216 парковочных мест для резидентов. Всего их количество достигло отметки в 1,6 тысячи. На парковках для резидентов могут оставлять машины жители местных домов и многодетные семьи — у всех должно быть парковочное разрешение.

Недавно в Государственную думу поступило предложение об увеличении числа бесплатных парковочных мест вблизи поликлиник, больниц, стационаров и фельдшерских пунктов. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.