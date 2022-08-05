Российские мужчины назвали лучшие качества невесты

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Российские мужчины назвали честность, верность, добродушие и открытость наиболее важными качествами для невесты. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Так, 62 процента опрошенных мужчин заявили, что честность и верность во второй половинке для них важнее всего. При этом 53 процента респондентов считают добродушие и открытость самыми важными качествами. По мнению 52 процентов россиян мужского пола, внешность — самое главное в невесте. Такое же количество мужчин предпочитают видеть рядом с собой умную девушку.

Некоторые респонденты также называли чувство юмора и здоровый образ жизни самыми важными критериями при выборе будущей жены.

Всего в опросе принимали участи 1996 российских мужчин, передает РИА Новости.

Встретить мужчину своей мечты можно и после 40 лет. Семейный психолог Ольга Романив в беседе с «Вечерней Москвой» дала пять советов дамам, находящимся в поиске своей второй половинки. В первую очередь специалист отметила, что в зрелом возрасте нужно перестать быть мечтательницей.