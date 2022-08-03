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Пять советов от психолога: как встретить мужчину своей мечты после 40 лет

Виктория Непомнищева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как встретить мужчину своей мечты после 40 лет
Фото: depositphotos

Любви действительно покорны все возрасты, и встретить мужчину своей мечты можно и после 40 лет. Семейный психолог Ольга Романив в беседе с «Вечерней Москвой» дала пять советов дамам, находящимся в поиске своей второй половинки.

Отключаем иллюзии

В первую очередь специалист отметила, что в зрелом возрасте нужно перестать быть мечтательницей:

— В 20–25 лет под влиянием гормонов мы все горазды нагружать наших избранников несуществующими чертами, а потом узнавать их ближе и испытывать горькое разочарование. Поэтому чем меньше вы мечтаете и строите иллюзий о совместном счастье, тем больше шансов построить реальные отношения в зрелом возрасте. Если вы не грезите фантазиями, сможете увидеть реального человека со своими достоинствами и недостатками и понять, готовы ли вы примириться со вторым ради первого.

Выбираем формат

Психолог подчеркнула, что отношения между двумя взрослыми людьми в паре могут быть разными: романтичными, дружескими, творческими и т. д.

— Очень важно понять, чего именно хотите вы (и хотите ли вы снова вступать брак — тоже немаловажный вопрос): от этого будет зависеть то, какого партнера вы будете искать. Еще один небольшой совет: не пытайтесь найти человека, чтобы заполнить внутреннюю пустоту и решить какие-то свои проблемы (финансовые, личные), потому что таким способом ищутся только проблемные отношения с абьюзерами, нарциссами и социопатами. Будьте самостоятельной взрослой личностью и ищите партнера «по себе», — пояснила Романив.

Перестаем сравнивать

По мнению специалиста, важно прекратить сравнивать своего бывшего партнера с нынешним:

— В идеале нужно понять, что прошлое осталось в прошлом, и новые отношения будут совершенно иными. Какими? Зависит в первую очередь от вас. Поэтому перестаньте сравнивать и выбирать человека по принципу улучшенной копии бывшего. Более того, поймите, что за годы брака и/или вынужденного одиночества вы тоже изменились: вы повзрослели, у вас изменились взгляды, появились новые увлечения.

Поэтому иногда, прежде чем начинать новые отношения, стоит познакомиться с самой собой и понять, чего и кого вы хотите, добавила эксперт.

Поменьше критики

Старайтесь поменьше критиковать свою половинку, советует психолог.

— В зрелом возрасте труднее мириться с особенностями другого человека, например, в быту. При этом опыт прожитых лет помогает с большим пониманием относиться к каким-то вопросам, с большей мудростью воспринимать недостатки, настраиваться на компромиссы. Уйти и хлопнуть дверью — такое можно себе позволить в 20–25, но в 40 дверь чаще всего закрывается один раз и навсегда либо не закрывается, потому что люди уже научились договариваться и уважают друга, — заметила Романив.

Соблюдаем личные границы

Специалист также советует не забывать о личном пространстве:

— В зрелом возрасте у всех уже есть свои устоявшие увлечения, круг интересов, друзья, родственники, дети, с которыми периодически хочется провести время вместе не только вам, но и вашему избраннику. Уважение личного пространства — это такая черта, которая работает в обе стороны. Более того, в зависимости от характера и темперамента у человека может возникать желание побыть наедине с собой, почитать, поразмышлять — и это абсолютно нормально. Говорите об этом своему партнеру, с уважением относитесь к желанию партнера побыть в одиночестве. И вообще, чем больше важных для вас вещей вы обсуждаете, обговариваете, находите консенсус, тем прочнее и доверительнее будут ваши новые отношения, — заключила психолог.

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