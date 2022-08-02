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Чужие проекции и скрытые травмы: четыре вещи, которые вам не скажет ни один психолог

Виктория Непомнищева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как выбрать психолога
Фото: Pexels

Принимая решение начать работу с психологом, хочется быстро найти «своего» специалиста и быть уверенным, что он тот, кто поможет решить все проблемы. Но психолог психологу рознь, и иногда найти компетентного человека сразу не получается. Даже наличие диплома о высшем образовании не говорит о том, что это хороший и этичный эксперт. На что обращать внимание, чтобы найти «своего» специалиста, «Вечерней Москве» объяснила психолог и коуч миллионеров Анна Федотова.

— В идеале психолог помогает клиенту решить проблемы, с которыми тот не в состоянии справиться самостоятельно. Начиная с ним работать, важно понимать, что он не дает советов. Он лишь понимает, как устроена психика, как она реагирует на различные сложные ситуации, какие могут быть паттерны поведения, травмы и защиты у человека, и помогает клиенту «переварить» эмоции и чувства, с которыми сложно справиться самому, — рассказала Федотова.

По словам коуча, если психолог компетентный, то он стремится помочь, используя свои знания, и закономерно получает за свою помощь вознаграждение в виде денег.

— Но не стоит забывать, что психолог — это все равно человек. И у него могут быть свои травмы и мотивы. Есть четыре основных момента, о которых некомпетентный психолог вам не скажет, — предупредила психолог.

Личные травмы

Федотова пояснила, что специалист может быть недостаточно «проработан» сам, а значит, и вам не сможет помочь.

— Вычислить такого легко: он будет раздавать конкретные советы и навязывать свою точку зрения, — говорит собеседница «ВМ». — Например, вы хотите развестись и пришли к психологу за поддержкой, а у него есть глубокое убеждение, что развод — это зло. Вместо того чтобы помогать благополучно справиться с ситуацией, он начнет вас стыдить, винить и подталкивать к сохранению семьи. Это некорректное ведение сессии, и причина кроется в личной травме, которую нужно прорабатывать.

Степь профессионализма

Профессионализм заключается не только в знаниях, но и в умении настроиться на одну волну с человеком, чутко отнестись к проблеме и сопереживать, отметила эксперт:

— Непрофессиональный человек не понимает, что с вами происходит, и вдобавок не чувствует вас, — пояснила она. — Соответственно, не может провести ретравматизацию и помочь. Обучая своих учеников ченнелингу, я в том числе обучаю чувствовать человека, а не навешивать на него свои проекции.

Нормы этики

Есть люди, которые хорошо изучили психологию, поняли, что могут управлять человеком и его психикой, и пришли в профессию самоутвердиться, предупредила Федотова:

— Этичный психолог решает проблему, неэтичный — хочет заработать за счет вас как можно больше денег и подсаживает на многочисленные сессии, убеждая, что без него вам не справиться. Кроме того, он сам может быть нездоровым, но очень интеллектуально развитым, человеком с нарциссическим расстройством личности. Нарциссы очень часто используют знания о работе психики в своих личных целях: так они чувствуют себя значимыми и напитываются эмоциями жертвы.

«Застрявший» тип

По мнению коуча, это те психологи, от которых нужно бежать так же быстро, как от трех предыдущих:

— Если он не обучается, значит, велик риск, что он застрял в какой-то одной парадигме, у него узкая картина мира. Вряд ли он может вам помочь. У психологии такое же стремительное развитие, как у медицины. Чтобы реально иметь возможность помочь, развиваться нужно постоянно.

Как найти «своего» психолога

Федотова отметила, что к выбору специалиста нужно подходить с умом и без ожиданий того, что за 2500 рублей первый попавшийся эксперт «нажмет на какие-то кнопочки», и все в вашей жизни станет прекрасно.

Выбирая психолога, следует:

  • проверять образование и смотреть, насколько уважаем тот вуз, который он окончил;
  • изучать отзывы и «чувствовать» их, смотреть, насколько они для вас откликаются эмоционально;
  • спрашивать у психолога, проходит ли он супервизию (если да, то уточняйте где);
  • спрашивать о его учителях и методах работы.

Хороший способ найти «своего» специалиста — прислушаться к рекомендациям знакомых, которые тоже работают над собой.

— Но в любом случае ориентируйтесь на ощущения. Если после сессии вы чувствуете себя некомфортно, без смущения уходите от специалиста и ищите другого, — заключила психолог.

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