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Алла Пугачева лишилась барокамеры за три миллиона рублей

Полина Долганова
Общество
Алла Пугачева лишилась барокамеры за три миллиона рублей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Алла Пугачева приобрела гипербарическую барокамеру, однако не смогла ее получить.

Источник в компании-производителе рассказал, что покупка певицы оценивается в три миллиона рублей.

По словам источника, Примадонна оплатила доставку оборудования в Израиль, однако позже звезда поменяла место своего пребывания, передает StarHit.

Собеседник издания также рассказал, почему Пугачева купила барокамеру именно в Израиле.

— В других странах камера обошлась бы минимум в два раза дороже, плюс была бы без русского языка и русской поддержки. У нас много состоятельных русских клиентов из разных стран: все берут у нас, не в Европе, — пояснили в компании.

26 июля сообщалось, что Максим Галкин и Алла Пугачева продают свой замок за 700 миллионов рублей и уезжают в США. Политолог Евгений Зайцев отметил, что переезд в Америку пара собирается завершить до начала зимы.

После начала специальной военной операции России на Украине Галкин вместе Пугачевой и детьми покинул страну. В начале июля певицу с детьми заметили в Латвии. Однако Галкина с ними не было: в настоящее время у шоумена проходит летний гастрольный тур.

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