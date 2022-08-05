Столичные волонтеры смогут подать заявку на получение личной книжки онлайн

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На сайте ресурсного центра «Мосволонтер» появился новый сервис, который поможет подать документы на получение личной книжки волонтера дистанционно. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что после подачи документов волонтерам нужно будет приехать в офис ресурсного центра «Мосволонтер» один раз и получить книжку волонтера. Также сократилось время на изготовление книжки. Так, индивидуальные волонтеры получают «паспорт» добровольца в течение пяти рабочих дней после подачи онлайн-заявки, а сотрудники добровольческих и образовательных организаций — в течение 10 рабочих дней. До этого такая процедура занимала до двух недель

По словам директора ресурсного центра «Мосволонтер» Александра Левита, за две недели услугой воспользовались более 900 волонтеров. Чаще всего заявление дистанционно подавали молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что сотрудники ресурсного центра «Мосволонтер» с начала прошлого года провели 200 мероприятий для детей в столице. Добровольцы активно помогают детям, которые перенесли тяжелые заболевания, воспитываются в детдомах или малообеспеченных семьях.