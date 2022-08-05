Суд отклонил просьбу Шевчука о переносе рассмотрения дела в Санкт-Петербург

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Советский районный суд Уфы отказался переносить рассмотрение дела лидера группы ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил РФ в Санкт-Петербург. Об этом стало известно в пятницу, 5 августа.

Юрий Шевчук подал ходатайство о передаче дела в Дзержинский районный суд, по месту жительства музыканта.

— В удовлетворении ходатайства отказать, — передает слова судьи ТАСС.

В результате рассматривать дело будут в Уфе 16 августа. В Дзержинский районный суд направили запрос о возможности воспользоваться видеосвязью для участия подсудимого.

Сам Шевчук на заседании суда не присутствовал. Адвокат творца Александр Передрук ранее сообщал, что его клиент не планирует приезжать для участия в процессе в Башкортостан.

Административное дело в отношении Юрия Шевчука завели после выступления группы ДДТ в Уфе 18 мая. После концерта сотрудники местных правоохранительных органов составили протокол о дискредитации деятельности ВС РФ. Музыкант при этом не присутствовал, потому не подал ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства. Из-за этого дело рассматривается по месту составления протокола.

Юрий Шевчук 26 мая заявил, что концертная деятельность группы ДДТ в России подходит к концу.