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Юрий Шевчук заявил об окончании концертной деятельности группы «ДДТ» в России

Юлия Курганова
Общество
Юрий Шевчук заявил об окончании концертной деятельности группы «ДДТ» в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Во время концерта в Уфе музыкант Юрий Шевчук резко высказался о российской власти. После этого выступления концерты группы «ДДТ» стали переносить, а сам певец попал под преследование полиции.

В Сети многие стали писать, что якобы группа не возвращает деньги за купленные билеты. Шевчук опроверг эту информацию.

— В России наша концертная деятельность подходит к концу. Составляются списки, а мне это не по душе. Человек имеет право на свое мнение. В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть — это неправда, ложь! — заявил музыкант в программе «Гостиный двор» на YouTube-канале.

Он отметил, что не реагирует на негатив в свою сторону — ему и не нужна поддержка коллег, которые придерживаются другого мнения. Шевчук добавил, что слушателей терять неприятно, но заметил, что каждый сам решает, чьим творчеством интересоваться и вдохновляться.

— Мы поем для всех, для меня человек — это ценность, мне неважно, где этот человек живет. Я для людей работаю. Перечислял деньги детям Донбасса через фонд доктора Лизы, сейчас работаю бесплатно, все гонорары перевожу нуждающимся. Мне так легче жить, — подчеркнул артист.

20 мая сообщалось, что лидер популярной российской рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации Вооруженный сил России. По словам адвоката артиста Александра Передрука, на передачу административного дела в отношении музыканта в петербургский суд и назначение даты его рассмотрения может потребоваться около недели.

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