Юрий Шевчук не стал давать показания по делу о дискредитации ВС РФ

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Лидер популярной российской рок-группы ДДТ Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации Вооруженный сил России. Об это в пятницу, 20 мая, сообщил его адвокат Александр Передрук.

— При составлении протокола Юрий Шевчук отказался давать объяснения по делу об административном правонарушении, — рассказал правозащитник.

По словам адвоката, на передачу административного дела в отношении музыканта в петербургский суд и назначение даты его рассмотрения может потребоваться около недели. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга до сих пор не сообщала о поступлении дела в отношении Шевчука в Дзержинский районный суд, пишет РИА Новости.

18 мая Юрий Шевчук негативно высказался о специальной военной операции во время концерта в Уфе. Монолог артиста фанаты засняли на видео и опубликовали в интернете.

После выступления полицейские опросили музыканта и составили административный протокол по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации», согласно которой Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

20 мая стало известно, что лидер группы ДДТ рискует стать фигурантом уголовное дела. Его высказывания на концерте в Уфе заинтересовали Следственный комитет.