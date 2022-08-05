Центры московского долголетия отметили свой третий день рождения

Фото: Пресс-служба центра «Московское долголетие»

Сеть клубных пространств «Центры московского долголетия» (ЦМД) в августе отметила третий день рождения. Об этом стало известно в пятницу, 5 августа.

— За время существования ЦМД организовано более 68 тысяч уникальных мероприятий по инициативе самих участников проекта. Клубные пространства давно стали вторым домом для москвичей серебряного возраста, есть немало примеров, когда они находят близких друзей, встречают одноклассников, с которыми не виделись около 50 лет, и даже создают семьи! — рассказала руководитель центров Елена Громова.

В рамках празднования трехлетия ЦМД прошел двухнедельный «Фестиваль самоорганизованных клубов». Так, во всех ЦМД состоялись открытые занятия, куда были приглашены все желающие. Участие в праздничных мероприятиях приняли порядка 20 тысяч москвичей старшего возраста.

Каждый день первой праздничной недели был посвящен одному из основных направлений досуга горожан старшего возраста: спорт, танцы, творчество, развитие и музыка. Активисты посетили открытые встречи клубов, тематические мастер-классы, познавательные лекции, приняли участие в увлекательных викторинах и спортивных турнирах.

Вторая неделя фестиваля началась с окружных мероприятий: «Курс на ЗОЖ», «Там, где твое сердце», «С днем рождения, ЦМД!» Концертная программа в каждом из 11 округов столицы была собрана из лучших и наиболее полюбившихся гостям центров мероприятий.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин посетил центр «Московского долголетия» «Орехово», где в июне этого года завершился капитальный ремонт. Мэр отметил, что за три года удалось создать до 50 таких центров, а до конца года их число достигнет 70.