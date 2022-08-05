Синоптик Синенков предупредил о похолодании и грозовых дождях к выходным в Москве

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В столицу придет холодный атмосферный фронт в воскресенье, 7 августа. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— Начиная с воскресенья температура начнет понижаться, потому что в воскресенье пройдет холодный атмосферный фронт. И если говорить о погоде на неделю, то уже в понедельник только 23 градуса, — отметил он.

По словам синоптика, во вторник также ожидается плюс 23 градуса, а в первой половине следующей недели воздух прогреется до 22–24 градусов. Также пройдут кратковременные грозовые дожди.

При этом во второй половине недели температура воздуха прогреется до 25–27 градусов, передает ТАСС.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов во время беседы с «Вечерней Москвой» предупредил жителей столицы о резком похолодании. По его словам, в воскресенье с запада к столице подойдет холодный фронт и температура воздуха опустится на 6–8 градусов ниже, чем в субботу.