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Песков назвал Францию недружественной страной из-за антироссийских действий

Полина Долганова
В мире
Песков назвал Францию недружественной страной из-за антироссийских действий
Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 5 августа, заявил, что Франция является для России недружественной страной из-за ее антироссийских действий.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал длительное отсутствие диалога между российским и французским президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

— Во-первых, Франция — это недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны. А не созваниваются, потому что пока считают, что не настал момент, и в настоящий момент пока это не нужно, — заявил Песков.

Он уточнил, что при необходимости лидеры стран могут созвониться в любое время, передает РИА Новости.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским подтвердил намерения о дальнейшей поддержке ВСУ. Кроме того, французский лидер выразил желание помочь киевским властям в восстановлении страны, а также «оказать краткосрочную макроэкономическую поддержку» Украине.

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