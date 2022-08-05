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Актриса Татьяна Корецкая перевела мошенникам миллион рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Актриса Татьяна Корецкая перевела мошенникам миллион рублей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Татьяна Корецкая, актриса театра «Современник», стала жертвой мошенников. Она перевела на счета злоумышленников миллион рублей. Об этом сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах в пятницу, 5 августа.

Как стало известно, Корецкой звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками МВД России и Центробанка РФ. С 30 июля по 3 августа злоумышленники убеждали актрису, что нужно сделать перевод по указанным реквизитам, дабы защитить остальные средства на банковском счету.

— Потерпевшая перевела по этим реквизитам более одного миллиона рублей. Злоумышленники распорядились деньгами по своему усмотрению, — говорится в сообщении.

На данный момент точная сумма ущерба уточняется.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказывал 2 августа о новом виде телефонного мошенничества. Мошенники используют для своей преступной схемы запись голосового помощника банка.

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