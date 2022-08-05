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Bloomberg: Некоторые страны G20 отказались изолировать Россию в угоду США

Полина Долганова
В мире
Bloomberg: Некоторые страны G20 отказались изолировать Россию в угоду США
Фото: whitehouse

Единодушие в желании стран G7 изолировать Россию не сподвигло участников «Большой двадцатки» пойти по такому же пути. Об этом говорится в материале Bloomberg.

По данным агентства, чиновники из самых богатых стран G20 предпринимали попытки убедить остальные государства придерживаться антироссийской политики, однако те не выразили желания подчиняться этому требованию.

Сложившаяся ситуация усложнила реализацию таких инициатив, как ограничение цен на нефть из России.

В статье также говорится, что исторические связи с РФ и опасения за свою экономику могут быть причинами нежелания стран противостоять России, передает РИА Новости.

Накануне появилась информация, что на министерской встрече G20 на острове Бали в Индонезии на двусторонние встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7. Об этом заявила посол России в азиатской стране Людмила Воробьева.

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