МИД РФ: Участники G20 выстроились в очередь для разговора с Лавровым

Фото: МИД РФ

На министерской встрече G20 на острове Бали на двусторонние встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7. Об этом сообщила во вторник, 19 июля, посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева, которая принимала участие в мероприятии.

— Ни о какой «изоляции» России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром Лавровым, так что было очень сложно всех желающих включить в график, — заявила она в беседе с РИА Новости.

Она отметила, что страны-члены «двадцатки», которые не входят в «семерку», готовы «слушать и услышать» российскую позицию.

По словам Воробьевой, обстановка на встрече была «напряженная, но без эксцессов».

— Никто не выбегал из зала с воплями, так сказать, и это во многом, кстати говоря, благодаря усилиям индонезийского председательства, которое проявило просто чудеса дипломатии, чтобы все прошло достаточно конструктивно, — заключила дипломат.

9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила госсекретаря США Энтони Блинкена в сочинении небылиц об изоляции Сергея Лаврова на G20. Она отметила, что для оправдания собственных неудач госсекретарь распространяет подобные слухи о главе МИД РФ.