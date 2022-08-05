Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Премиальный бизнес-центр появится на юге Москвы. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Уточняется, что высотка двух башен, объединенных двухуровневым стилобатом, составит 12 и 23 этажа. На первом этаже расположатся ретейл, кафе и рестораны, а на втором — торговая галерея, кафе для сотрудников и фитнес-студия.

— Концепция бизнес-центра от бюро WALL строится на сочетании светлых и темных объемов. Фасады двух офисных башен выполнены из алюминия серого оттенка и предусматривают остекление в пол. Идея контрастного перехода будет применена не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной: при подъеме из торговой галереи на второй этаж будет открываться просторное светлое пространство лаунж-зоны, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, в здании появится бизнес-гостиная. При этом все зоны бизнес-центра спроектированы с учетом доступности маломобильных групп населения.

Бизнес-центр расположится по адресу улица Вавилова, владение 11.

С начала этого года в Москве возвели более 30 объектов производственного, делового, коммерческого и складского назначения. Отмечается, что общая площадь офисных центров, гостиниц, складов, торговых помещений и производственных зданий составляет более 360 тысяч квадратных метров.