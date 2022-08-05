Губернатор Николаева заявил о «закрытии» города на выходные

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Николаев, расположенный на юге Украины, планируют закрыть на выходные. В городе также вводится комендантский час. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким.

— Мы работаем и по коллаборантам в том числе. Сотрудничайте, давайте полезную информацию, ведите себя вежливо, — приводит его слова РИА Новости.

До этого украинские журналисты со ссылкой на Кима сообщали, что город будет закрыт в течение нескольких дней с целью проведения рейда по выявлению людей, которые могут сотрудничать с российской стороной.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирины Венедиктовой за «многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств». В своем видеообращении в Telegram он пояснил, что в стране ведется 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, органов досудебного расследования и других силовых ведомств. О том, почему Зеленскому приходится увольнять бывших единомышленников, «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.