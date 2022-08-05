Тарантино назвал лучший фильм в истории кинематографа

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Американский режиссер Квентин Тарантино считает фильм «Челюсти», срежиссированный Стивеном Спилбергом в 1975 году, самым лучшим кинематографическим произведением в истории кино. Об этом он заявил во время подкаста Cinemabland.

— С точки зрения кинопроекта, лучше «Челюстей» ничего не было. Нет ничего лучше, чем «Челюсти». Это лучший фильм, когда-либо снятый, — отметил Тарантино.

Он подчеркнул, что многие коллеги пытались повторить успех Стивена Спилберга, но на данный момент нынешним режиссерам не удалось этого сделать.

До этого стало известно, что кинокартина режиссера Шана Хейдера «CODA: Ребенок глухих родителей» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Лента рассказывает историю о девочке, которая является единственным слышащим представителем своей семьи.

Она устраивается петь в школьный хор, а после получает предложение поступить в музыкальную школу, что становится для нее сложным выбором между семьей и своей мечтой. Отмечается, что большинство ролей в картине сыграли глухонемые актеры.