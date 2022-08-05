Андрей Бочкарев сообщил о росте интереса девелоперов к промышленным стройкам в четыре раза

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Интерес девелоперов к промышленным стройкам в столице вырос в четыре раза. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 5 августа.

— Всего за первое полугодие Градостроительно-земельной комиссией в городе одобрены проекты на 12,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Это свидетельствует о том, что интерес инвесторов к строительству в Москве держится на высоком уровне, несмотря на сложную ситуацию в экономике и различные ограничения, — отметил он.

Заммэра также добавил, что интерес девелоперов увеличился и к строительству недвижимости промышленного назначения. Так, за первые шесть месяцев этого года было одобрено 3,3 миллиона квадратных метров, что в 4,5 раза выше, чем в прошлом.

Накануне стало известно о строительстве более половины образовательных проектов в столице за счет инвесторов. Уточняется, что в этом году девелоперы планируют сдать в эксплуатацию 24 здания для дошкольников и 10 школьных строений, а в 2023 году — 39 зданий, из которых 22 детских сада и 17 школ.